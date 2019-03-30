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Ударил по ягодице: украинский боец нелепо проиграл титульный бой – видео курьеза

4.1тЧитать материал на украинском

Украинец Юрий Проценко уступил в чемпионском бою против поляка Кевина Шавларски в первом раунде техническим нокаутом. Наш боец неудачно атаковал соперника.

В дебюте поединка Проценко ударил поляка ногой по ягодице и почувствовал боль. Медики кинулись на помощь спортсмену, однако не сумели ничего сделать. Рефери боя поинтересовался самочувствием украинского бойца и принял решение остановить поединок, засчитав Проценко техническое поражение.

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Юрий Проценко

Юрий Проценко

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Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Сергей Харитонов получил удар между ног в первом раунде против американца Мэтта Митриона в главном бою вечера чемпионата смешанных боевых искусств Bellator 215. Поединок был признан несостоявшимся.

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Тема
MMA
Место
Польша
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CARGO 100
Селюк позволил пана по жопе?
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