Ударил и повалил на землю: в российском спорте вспыхнул грандиозный скандал

Российский тренер по санному спорту Альберт Демченко устроил настоящий ад для своих спортсменов. По словам ветерана сборной Степана Федорова, атлетам приходится выдерживать не только психологический пресс, но даже физическое воздействие. В результате саночники устроили настоящий бунт в национальной команде, требуя отставки тренера.

"Мы сейчас подписали бумагу, что мы против продолжения работы в команде братьев Демченко. Всего 17 человек. Почему мы боимся Демченко? Была история, как он побил главного тренера сборной Васина. Это было на сборе в олимпийский сезон Сочи. Васин что-то ему сказал, а Альберт ударил по лицу и повалил на землю. Много людей это видело. То есть все понимают, что это страшный человек", – приводит слова Федорова Лайф.ру.

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