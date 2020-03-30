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30 марта • обновлено в 16:24
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"У всех много косяков": Хабиб назвал потустороннее объяснение коронавирусу

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Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов нашел свое объяснение пандемии коронавируса в мире, назвав ее наказанием Всевышнего.

"Находясь в Дагестане 10 дней, я увидел, что люди с недооценкой относятся к этой болезни. Я считаю, что она очень серьезна. Я на 100 процентов убежден в этом. Это наказание Всевышнего. Мы должны вернуться к Всевышнему и просить прощения. У всех у нас было и есть много косяков. Берегите себя. Пусть Всевышний простит всех нас", – заявил Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 738 тысяч человек. В результате пандемии погибли 35 тысяч людей, выздоровели 156 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Тони Фергюсон пристыдил Хабиба Нурмагомедова, заявив, что тот специально прячется от него в России, прикрываясь закрытием границ.

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Автор
Денис Карпов
Темы
UFC Коронавирус
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия
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