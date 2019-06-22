У "Интера" вместо боя украинского боксера показали сборную России

Телеканал НТН, входящий в состав U.A. Inter Media Group, прямом эфире решил показать финал по стрельбе с участием сборной России вместо боя украинского боксера Александра Хижняка.

Оба эти соревнования шли параллельно на Европейских играх в Минске.

"НТН транслирует соревнования по стрельбе из винтовки. В финале две российские сборные, а тем временем украинские боксеры стартовали на других площадках. Думаете, интеровский канал переключил трансляцию на украинских спортсменов? Нет, сидите и смотрите, как две команды страны-агрессора соревнуются между собой в финале за медали. И ни одного упоминания от комментаторов о том, что у нас война. Смеются, обсуждают, им весело на все это смотреть, делают вид, что ничего не происходит, а спорт вне политики", – написал в Facebook советник министра молодежи и спорта Павел Булгак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завоевала первую медаль на Европейских играх-2019 в Минске. "Золото" в копилку нашей команды принесла 18-летняя дзюдоистка Дарья Белодед.

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