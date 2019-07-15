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У девушки-бойца выпала грудь во время боя: спортивные итоги 14 июля

11.1т Читать материал на украинском

Украинский боксер Любомир Пинчук побил непобедимого боксера и завоевал чемпионский пояс, а у девушки-бойца во время боя выпала грудь из майки.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 14 июля.

Кроме того, скандальный украинский футбольный ультрас баллотируется в Верховную Раду. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
UFC
Персона
Любомир Пинчук
Тег
молодежная сборная Украины по баскетболу
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