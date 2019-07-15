У девушки-бойца выпала грудь во время боя: спортивные итоги 14 июля

Украинский боксер Любомир Пинчук побил непобедимого боксера и завоевал чемпионский пояс, а у девушки-бойца во время боя выпала грудь из майки.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 14 июля.
Кроме того, скандальный украинский футбольный ультрас баллотируется в Верховную Раду. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
У девушки-бойца MMA в бою выпала грудь из майки — видеофакт
Украинец избил непобедимого боксера и завоевал чемпионский титул
Фанат, выбежавший на поле в нацистской футболке, баллотируется в Верховную Раду
В драматичном финале определился победитель Wimbledon
Украина добыла сенсационную победу на Евробаскете U-20
Экс-чемпиона мира из Евпатории нокаутировал непобедимый супертяж
Официально: "Барселона" оформила самый скандальный трансфер лета
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.