Триумф Усика в России: за что досталось сборной Украины по дзюдо

Сборная Украины по дзюдо блестяще выступила на первом в истории чемпионате Европы среди смешанных команд, который проходил в российском Екатеринбурге. "Желто-синие", в состав которых на турнире вошли по три девушки и парня, завоевали бронзовые медали. В малом финале украинцы одолели Францию – 4:3.

Федерация дзюдо Украины

При этом наших спортсменов назвали едва ли не предателями за поездку на соревнования в России. Министерство спорта Украины выступило с заявлением, что дзюдоисты не получат премиальных за свое выступление в Екатеринбурге. Причем, по данным источников OBOZREVATEL, речь идет о позиции пресс-службы Минмолодьспорта, а не самого ведомства.

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Такое отношение к призерам чемпионата Европы выглядит странно. Особенно на фоне феерического выступления нового абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе боксера Александра Усика. Его роскошная победа в Москве над россиянином Муратом Гассиевым произвела настоящий фурор. А на фоне реакции первых лиц государства негатив в адрес дзюдоистов можно охарактеризовать как двойные стандарты.

Так президент Украины Петр Порошенко поздравил крымчанина с этим успехом. "Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!" – написал глава государства на своей странице в Facebook.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман и вовсе предложил присвоить Усику звание Героя Украины. "Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!" – подчеркнул Гройсман.

Таким образом, негатив в адрес сборной Украины по дзюдо выглядит крайне нелогичным. И Александр Усик, и дзюдоисты заслуживают только самых восторженных отзывов, так как они прославили Украину на международной арене.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик скромно отреагировал на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить ему звание Героя Украины.