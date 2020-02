Снова лучшие! Украинские легкоатлетки завоевали два "золота" на престижном турнире

Украинские легкоатлетки продолжили свою победную серию на турнирах в закрытых залах в сезоне-2020. После феерии в словацком городе Баньска Быстрица наши девушки победно выступили в Глазго.

Так в секторе для прыжков в высоту на престижном турнире золотую медаль завоевала одна из самых красивейших спортсменок Украины Ярослава Магучих. 18-летняя спортсменка опередила всех своих конкуренток, покорив планку на высоте 1,93 метра.

Youngsters are dominating the field events here in Glasgow💥.



Ukraine’s Yaroslava Mahuchikh wins the women’s high jump with a clearance of 1.93m.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/p82Nh99WHO