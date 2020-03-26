Тренер сборной Бразилии умер от коронавируса

Тренер сборной Бразилии по фехтованию россиянин Геннадий Мякотных скончался 25 марта в штате Сан-Паулу. Врачи уверены, что 79-летний мужчина мог заразиться коронавирусом.

Геннадий Мякотных

До последнего у гражданина России не проявлялись никакие симптомы инфекции, изначально медики подозревали у пациента проблемы с сердцем. По словам фехтовальщика Энрике Маркеса, у тренера был грипп, он проснулся от одышки и умер по дороге в больницу, пишет издание Lance.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта экс-тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет скончался от коронавируса. COVID-19 ухудшил и без того плохое состояние тренера. Дело в том, что бывший наставник каталонцев несколько месяцев назад перенес инсульт.

Ранее от коронавируса скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс. Также первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в футбольном клубе "Барселона".

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