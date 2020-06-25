Трехкратная чемпионка мира по гребле утонула в Тихом океане

Анжела Мэдсен (слева) на чемпионате мира по паралимпийской гребле в 2006 году

Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле и бронзовая призерка Паралимпийских игр 2012 года в толкании ядра Анжела Мэдсен погибла, пытаясь пересечь Тихий океан.

Береговая охрана нашла ее мертвой, привязанной к лодке.

Смерть 60-летней спортсменки подтвердила в Facebook ее жена Деб Мэдсен: "С чрезвычайной грустью, я должна объявить, что Анжела Мэдсен не завершит свой сольный поход на Гавайях".

Анжела Мэдсен (справа)

Мэдсен на своей лодке стартовала в апреле в Калифорнии, пытаясь стать первой парализованной женщиной, которой удалось в одиночку пересечь Тихий океан . В июле Мэдсен планировала доплыть до Гавайев, преодолев расстояние в четыре тысячи километров.

"Это был явный риск с самого первого дня, и Анжела знала об этом больше, чем кто-либо другой. Она была готова умереть, занимаясь тем, что любила больше всего", — заявила режиссер Сорайя Сими, которая снимала документальный фильм о путешествии Мэдсен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский каякер Джереми Уорси потерялся в море и утонул, записав последние минуты своей жизни на видео и опубликовав их в Facebook.