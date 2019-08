The International 2019: игрок в Dota 2 совершил невозможное и свел с ума комментаторов

Главный в мире турнир по Dota 2, который с 20 по 25 августа проходит в Китае, порадовал фанатов ярчайшим эпизодом.

Ведущий игрок команды команды Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаев (этничный узбек, проживающий в Ванкувере и представляющий Канаду) заслужил восторги публики The International 2019, в одиночку уничтожив пятерых персонажей из команды Vici Gaming.

Комментаторы, работавшие на трансляции, просто сошли с ума от крутости момента

Тренер Evil Geniuses Сэм BuLba Сосэйл также бурно отреагировал на этот эпизод.

Some behind-the-scenes footage from @Phillip_Aram and @BuLbaDotA_ during Game 2 vs Vici.



(You can see the exact moment when Sam knows what's going to happen).#BleedBlue pic.twitter.com/pwKzmYvoCf