The International 2019: результаты, календарь, расписание, таблица

В китайском Шанхае с 20 по 25 августа состоится финальная стадия чемпионата мира по Dota 2 с призовым фондом в 32 миллиона долларов.

В турнире The International 2019 примут участие 16 команд, которые по итогам группового этапа были разбиты на две сетки плей-офф – нижнюю и верхнюю. При этом победители первой стадии соревновании получили право выбрать первого соперника в играх навылет.

Вашему вниманию все результаты группового турнира и расписание стадии плей-офф The International 2019.

Результаты группового этапа

Первый игровой день, 15 августа

4:00 – Team Secret 2:0 Alliance

4:00 – Team Liquid 0:2 Newbee.TI9

4:00 – PSG.LGD 2:0 Chaos

4:00 – TNC Predator 2:0 Keen Gaming

7:30 – Vici Gaming 2:0 Royal Never Give Up

7:30 – Virtus.pro 2:0 Ninjas in Pyjamas

7:10 – Evil Geniuses 0:2 Fnatic

7:30 – OG 1:1 Natus Vincere

10:00 – Team Liquid 2:0 Chaos

10:15 – TNC Predator 0:2 Mineski

10:00 – PSG.LGD 2:0 Keen Gaming

10:15 – Team Secret 2:0 Newbee.TI9

12:10 – Virtus.pro 1:1 Royal Never Give Up

12:10 – OG 2:0 Infamous

13:10 – Evil Geniuses 1:1 Natus Vincere

13:30 – Vici Gaming 2:0 Fnatic

14:20 – Team Secre 2:0 Team Liquid

14:30 – Alliance 1:1 Chaos

16:00 – PSG.LGD 1:1 TNC Predator

16:00 – Keen Gaming 2:0 Mineski

Второй игровой день, 16 августа

4:00 – Virtus.pro 0:2 Vici Gaming

4:00 – Evil Geniuses 0:2 OG

4:00 – Ninjas in Pyjamas 1:1 Fnatic

4:00 – Natus Vincere 1:1 Infamous

6:30 – TNC Predator 1:1 Alliance

6:30 – PSG.LGD 1:1 Newbee.TI9

6:30 – Team Secret 2:0 Keen Gaming

6:30 – Team Liquid 1:1 Mineski

9:00 – Evil Geniuses 2:0 Royal Never Give Up

9:00 – Virtus.pro 0:2 Natus Vincere

9:00 – OG 2:0 Ninjas in Pyjamas

9:00 – Vici Gaming 1:1 Infamous

11:30 – Team Liquid 0:2 PSG.LGD

11:30 – Alliance 2:0 Keen Gaming

11:30 – Chaos 0:2 Mineski

11:30 – TNC Predator 1:1 Newbee.TI9

14:00 – Vici Gaming 0:2 Evil Geniuses

14:00 – OG 2:0 Royal Never Give Up

14:00 – Fnatic 0:2 Infamous

14:00 – Ninjas in Pyjamas 0:2 Natus Vincere

Третий игровой день, 17 августа

4:00 – Team Secret 1:1 TNC Predator

4:00 – Alliance 1:1 Newbee.TI9

4:00 – Chaos 0:2 Keen Gaming

4:00 – PSG.LGD 2:0 Mineski

6:30 – Virtus.pro 0:2 OG

6:30 – Ninjas in Pyjamas 0:2 Royal Never Give Up

6:30 – Fnatic 2:0 Natus Vincere

6:30 – Evil Geniuses 1:1 Infamous

9:00 – TNC Predator 1:1 Chaos

9:00 – Team Liquid 1:1 Alliance

9:00 – Newbee.TI9 1:1 Keen Gaming

9:00 – Team Secret 1:1 Mineski

11:30 – OG 2:0 Fnatic

11:30 – Royal Never Give Up 2:0 Natus Vincere

11:30 – Vici Gaming 1:1 Ninjas in Pyjamas

11:30 – Virtus.pro 2:0 Infamous

14:00 – Team Secret 0:2 PSG.LGD

14:00 – Team Liquid 2:0 Keen Gaming

14:00 – Newbee.TI9 2:0 Chaos

14:00 – Alliance 1:1 Mineski

Четвертый игровой день, 18 августа

4:00 – Virtus.pro 1:1 Evil Geniuses

4:00 – Ninjas in Pyjamas 1:1 Infamous

4:00 – Royal Never Give Up 0:2 Fnatic

4:00 – Vici Gaming 2:0 Natus Vincere

6:30 – Team Liquid 0:2 TNC Predator

6:30 – Team Secret 1:1 Chaos

6:30 – PSG.LGD 1:1 Alliance

6:30 – Newbee.TI9 1:1 Mineski

9:00 – Virtus.pro 2:0 Fnatic

9:00 – Evil Geniuses 2:0 Ninjas in Pyjamas

9:00 – Royal Never Give Up 1:1 Infamous

9:00 – Vici Gaming 1:1 OG

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Расписание плей-офф

20 августа, вторник

5:00 – Церемония открытия

6:00 – Верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) – Virtus.pro (Россия)

8:30 – Верхняя сетка. Vici Gaming (Китай) – TNC Predator (Филиппины)

10:40 – Нижняя сетка. The Alliance (Швеция) – Royal Never Give Up (Китай)

12:30 – Нижняя сетка. Fnatic (ЮВ-Азия) – Team Liquid (Европа)

13:30 – Нижняя сетка. Infamous (Перу) – Keen Gaming (Китай)

17:10 – Нижняя сетка. Mineski (ЮВ-Азия) – Natus Vincere (СНГ)\

21 августа, среда

5:00 – Верхняя сетка. OG (Европа) – Newbee (США)

8:00 – Верхняя сетка. Team Secret (Европа) – Evil Geniuses (США)

11:00 – Нижняя сетка, второй раунд

14:00 – Нижняя сетка, второй раунд

22 августа, четверг

5:00 – Нижняя сетка, второй раунд

8:00 – Нижняя сетка, второй раунд

13:00 – Верхняя сетка, полуфинал

16:00 – Верхняя сетка, полуфинал

23 августа, пятница

5:40 – Нижняя сетка, третий раунд

9:00 – Нижняя сетка, третий раунд

13:00 – Нижняя сетка, четвертый раунд

24 августа, суббота

5:40 – Нижняя сетка, четвертый раунд

8:40 – Верхняя сетка, финал

12:40 – Нижняя сетка, полуфинал

25 августа, воскресенье

5:40 – Нижняя сетка, финал

9:00 – Гранд-финал (до трех побед)

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет рассматривает включение киберспорта в программу Олимпиады.

