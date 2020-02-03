Супербоул-2020: в США состоялось самое грандиозное спортивное событие года

"Канзас-Сити Чифс" спустя 51 год во второй раз в истории стал чемпионом Национальной футбольной лиги США (NFL).

В финале самого грандиозного и продаваемого спортивного события года в Америке Супербоул-2020 "Чифс" одолели "Сан-Франциско Найнерс" – 31:20. В последний раз команда из Канзаса становилась чемпионом в 1969 году.

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Игра, которая проходила в Майами, подарила зрителям невероятную драму и множество ярких эмоций. Первая половина завершилась с равным счетом – 10:10. В перерыве для зрителей выступали мегазвезды Шакира и Дженнифер Лопес.

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Третья четверть сложилась неудачно для "Чифс", которые не набрали ни одного очка, а в ответ пропустили 10. Апогей напряжения пришлось на последнюю четверть. Долгое время команды не могли отличиться, а затем "Канзас" получил право сразу на три тачдауна и вырвал победу.

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул – самое популярное спортивное события года в США. По предварительным оценкам, нынешний финал кроме 70 тысяч болельщиков на стадионе увидели более 100 миллионов телезрителей. Кроме того, президент США Дональд Трамп за 10 миллионов долларов выкупил 30 секунд рекламного времени для показа своего агитационного ролика.

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Супербоул 2020

Средняя цена билета на финал-2020 составила 5,5 тысяч долларов. Самый дешевый стоил три тысячи, а самый дорогой – 90 тысяч. Супербоулу принадлежат 19 мест в списке топ-20 самых рейтинговых событий в истории американского ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сербский теннисист Новак Джокович добыл рекордную восьмую победу в финалах Australian Open.

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