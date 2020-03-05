Велогонщик Игорь Боев стал первым профессиональным российским спортсменом, заразившимся коронавирусом.

Россиянин приехал в ОАЭ на соревнования по велоспорту "Тур ОАЭ" и вскоре попал в госпиталь Абу-Даби после контакта с другими участниками гонки. Вместе с ним заразился механик российской команды Дмитрий Филиппович.

Игорь Боев рассказал РИА Новости о своем самочувствии и об условиях пребывания в больнице Абу-Даби.

Игорь Боев Jérémy-Günther-Heinz Jähnick/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В частности, он заявил, что больше его волнует не сама болезнь, а недостаток питания в больнице.

"Условия в принципе нормальные, полицейские у палаты не стоят. Кормят более чем нормально для обычного человека, но для профессионального гонщика этого недостаточно и еда не та, к которой привыкли на гонках. Шучу, что скорее мне станет хуже от малого количества еды, чем от коронавируса", – сказал Боев.

Велогонщик Боев, находящийся в больнице ОАЭ с коронавирусом, рассказал о самочувствии и показал свой рационhttps://t.co/Nd2MUAGotv pic.twitter.com/oCA3gGgNJN — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 4, 2020

По его словам, некоторое время он провел в неведении – его привезли в госпиталь, взяли кровь, мазок из носа и оставили в палате. Позже ему сообщили, что тест положительный.

"Раньше я бы ни за что не поверил, что заражусь коронавирусом. Посмеялся бы. Да мы и смеялись, пока не столкнулись с этим. Сейчас я чувствую себя здоровым человеком. Но хочу пожелать всем быть осторожнее. Надо чаще мыть руки, носить маски, как и говорят. Относятся к нам тут нормально, никто косо не смотрит. Сказали, как только будет отрицательный тест, сразу выпустят", – добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось скандальное видео с футболистом-аматором из России, пожелавшим "сдохнуть китайским тварям", имея в виду пациентов, заразившихся коронавирусом.

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