Сборная Украины произвела настоящий фурор на стадионе "Динамо" в Минске во время торжественной церемонии открытия II Европейских игр-2019.

Наши спортсмены на традиционном параде появились одними из последних. Трибуны бурно отреагировали на появление наших спортсменов, устроив украинцам стоячие овации.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Представлять Украину на Европейских играх-2019 будет около 200 спортсменов. Они будут бороться за медали в 21 дисциплине. Уже появилось расписание трансляций на ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины по баскетболу 3х3 победно стартовали на Европейских играх,

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