ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Украине устроили овации на открытии Европейских игр-2019

Украине устроили овации на открытии Европейских игр-2019
Зрители очень горячо приветствовали нашу сборную
2.8тЧитать материал на украинском

Сборная Украины произвела настоящий фурор на стадионе "Динамо" в Минске во время торжественной церемонии открытия II Европейских игр-2019.

Наши спортсмены на традиционном параде появились одними из последних. Трибуны бурно отреагировали на появление наших спортсменов, устроив украинцам стоячие овации.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Украина на Европейских играх-2019: расписание выступлений

Представлять Украину на Европейских играх-2019 будет около 200 спортсменов. Они будут бороться за медали в 21 дисциплине. Уже появилось расписание трансляций на ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины по баскетболу 3х3 победно стартовали на Европейских играх,

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Европейские игры 2019
Место
БеларусьМинск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel