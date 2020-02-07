Бородянский: спортсмены вынуждены ездить в Россию выступать, они не артисты

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены, в отличие от артистов, вынуждены выступать в любой без исключения стране.

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов. У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", – цитирует слова Бородянского агентство Интерфакс-Украина.

Владимир Бородянский Страна

Он также отметил, что для борьбы за медали на мировом уровне необходимо выступать на соревнованиях в любой стране, даже на территории "государства-агрессора".

"Для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора", – добавил он.

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