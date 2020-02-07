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8 февраля • обновлено в 07:45
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Бородянский: спортсмены вынуждены ездить в Россию выступать, они не артисты

5.4т
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены, в отличие от артистов, вынуждены выступать в любой без исключения стране.

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов. У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", – цитирует слова Бородянского агентство Интерфакс-Украина.

Владимир Бородянский

Владимир Бородянский

Страна

Он также отметил, что для борьбы за медали на мировом уровне необходимо выступать на соревнованиях в любой стране, даже на территории "государства-агрессора".

"Для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора", – добавил он.

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Украинские гимнастки выступят на крупном турнире в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Федерации гимнастики Украины объяснили, почему приняли решение участвовать в Гран-при по художественной гимнастике в Москве, который пройдет 7-9 февраля.

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Тема
художественная гимнастика
Персона
Владимир Бородянский
Тег
Министерство культуры
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Їм просто "все равно", хто намастить на їх хліб ікру - аби побільше.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А чего так мучиться? не приезжайте....не насилуйте свою свидомость и незалэжность....
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Украинские гимнастки, боксеры, тенессистки и т. д. вынуждены выступать в России. Артисты, певцы вынуждены выступать в России. Зробитчане вынуждены работать в России. Нефть,газ,аллюминий, камазы, вагоны...вынуждены покупать в России. Короче, агрессор, денех дай!
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Рагулич Рагуль, тільки зросійщене бидло "змушене" заробляти в ерефії. Всі нормальні люди - від працівників до митців, давно мають змогу заробляти на Заході чи в Україні.
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