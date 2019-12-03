Спортивный позор России: найден виновный в скандале

В расследовании о манипуляциях с данными Московской лаборатории, которое провели эксперты комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), появились новые подробности.

В распоряжении Sports Integrity Initiаtive оказались отчеты международной организации, в которых говорится, что изменения в данные действительно были внесены до того, как они были переданы комиссии WADA. Это якобы сделал системный администратор Евгений Мочалов (в оригинале текста — Олег Мочалов), муж директора лаборатории Елены Мочаловой.

В частности, в документе уточняется, что в лаборатории имела место быть некая "команда обнуления". Ее задачей было скрыть тот факт, что изменения данных производились не в ноябре 2015 года бывшим главной лаборатории Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA, сообщает Газета.ру.

Кроме того, российская сторона согласилась, что Мочалов преднамеренно внес изменения, объяснив это целью освободить место на диске, перенеся данные на свой компьютер. Он якобы сделал откат к базе ноября 2015-го, тем самым изменив датировку. Погрешность была обнаружена из-за того, что Мочалов поставил дату в формате, принятом в США: 01/08/2019 вместо 8.01.2019. Ошибка администратора привела к тому, что обновленная база оказалась датирована не январем, а августом.

Аргумент Мочалова эксперты WADA не приняли за правду, поскольку обнаружили, что жесткий диск был свободен на 93 процента. Помимо прочего, комиссии удалось обнаружить, что последние изменения вносились 16 января — за день до передачи данных экспертам. Это доказывало вину российской стороны.

Позднее появился новый фрагмент отчета, в котором говорилось, что речь в этих данных шла о подозрительных допинг-пробах биатлониста и биатлонистки, имена которых не уточняются. Изменение заключается в том, что информатор WADA два года назад назвал их анализы с "неблагоприятными аналитическими результатами", а в базе, которую передали в 2019-м, эта отметка отсутствует. В копиях также говорится, что результаты проб на анаболические стероиды и селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM) содержатся в PDF-файлах, которые комиссии обнаружить не удалось.

Поясняется, что экспертам удалось восстановить файлы и установить, что данные содержат следы выборочных изменений, которые привели к тому, что результаты оказались отрицательными, а не подозрительными.

Министерство спорта России уже поспешило опровергнуть информацию о вмешательства Мочалова и ее супруги к внесению изменений в базу данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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