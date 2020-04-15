Создатель турнирного оператора Techlabs, первой стриминговой платформы для геймеров на базе блокчейна Play2Live и киберспортивного холдинга Game Show Алексей Бурдыко умер от коронавируса.

Алексей Бурдыко

"Лёша попал в больницу с воспалением лёгких. Но так как Лёше нужно было всё время ездить и общаться с клиентами, он подписал бумагу и уехал из больницы. Через пару дней стало так плохо, что пришлось вернуться. Поставили диагноз "двухсторонняя пневмония". Его ввели в искусственную кому, он провёл на ИВЛ несколько дней, и вроде как стало лучше, сняли с аппарата. Но через пару дней он умер", — рассказал близкий друг покойного Павел Таран в интервью Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался в одной из киевских клиник.

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