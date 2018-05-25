Россия призналась в допинге? Что это значит

Тема грандиозного допингового скандала в российском спорте продолжает занимать одно из ведущих мест на страницах мировой прессы. 25 мая в СМИ появилась информация, которая может произвести эффект разорвавшейся бомбы, если, конечно, окажется правдивой.

Что случилось?

Французское издание L’Equipe заявило, что получило в свое распоряжение письмо от руководителей российского спорта, адресованное главе Всемирного антидопингового агентства Крейгу Риди о признании существования в стране допинговой системы.

Министр спорта Павел Колобков

По данным французских журналистов, заявление якобы подписали глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, министр спорта РФ Павел Колобков и глава Паралимпийского комитета страны Владимир Лукин.

"Мы искренне сожалеем о всех манипуляциях и практиках, имевших место в России. Серьезный кризис, повлиявший на российский спорт, был вызван неприемлемой ситуацией с антидопинговой системой, что было выявлено в ходе работ комиссий Паунда, Макларена и Шмида. От имени организаций, которые мы представляем, выражаем сожаление за то, что происходило", – якобы говорится в письме.

Это может быть правдой?

На первый взгляд, история кажется совершенно фантастической. С какой это стати России начала признавать свою вину, если последние несколько лет она занимала противоположную позицию? Но есть сразу несколько моментов, которые говорят в пользу правдивости этой информации.

Во-первых, серьезность источника. L’Equipe - известное издание, которое очень дорожит своей репутацией. Поэтому не стало бы публиковать столь грандиозную новость, не перепроверив ее несколько раз.

Во-вторых, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наотрез отказывается восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Для этого россияне должны выполнить два главных условия - одно из них как раз признание в стране существования допинговой системы.

Экс-вице-премьер по спорту Виталий Мутко

Чем это грозит России? Например, с 1 апреля 2018 года соседи Украины больше не могут подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. А это один из китов государственной пропаганды в России, поэтому к проблеме могли отнестись серьезно. Так что другого выхода просто нет.

Кроме того, несколько недель назад Владимир Путин отправил бывшего вице-премьера Виталия Мутко курировать стройки. Если кто не в курсе, то именно Мутко, а не Колобков, все эти годы считался "главным по спорту" в стране. И именно его европейцы считают ответственным за создание допинговой системы, которая помогла России выиграть Олимпиаду в Сочи в 2014 году.

Возможно, в Кремле уже нашли, на кого повесить ответственность за скандал? Поверить в то, что Мутко действовал по своей инициативе, могут только очень наивные люди, но почему бы не попытаться? Вдруг европейцы сменят гнев на милость.

Керлингист Александр Крушельницкий недавно попался на допинге

А что говорят в России?

В Кремле пока никак не прокомментировали информацию L’Equipe. Нет также комментариев Мутко, Колобкова, Лукина и Жукова, которые якобы подписали письмо. Не исключено, что их и не будет. Или же окружение Путина предпочтет назвать сообщение французских журналистов выдумкой.

Однако, если они не ошиблись, то 14 июня это все равно всплывет наружу. На этот день назначено заседание специальной комиссии ВАДА. И, по словам главы организации Крейга Риди, если письмо существует, то его должны представить комиссии.

Если это случится, то в ВАДА готовы начать процесс восстановления РУСАДА. Если нет - россияне так и останутся в статусе прокаженных в мире спорта.

Запасаемся попкорном, будет интересно!

Как сообщал OBOZREVATEL, WADA отказалось восстанавливать членство организации России.