Стало известно, из-за чего умер заслуженный тренер России, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

По информации издания Mash, причиной смерти тренера стали осложнения в виде кровоизлияния в мозг и сепсиса.

СМИ назвали причину смерти отца Хабиба Нурмагомедова t.me/breakingmash/18988

25 апреля Хабиб-старший был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию. 3 мая отца Хабиба в экстренном порядке доставили в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Ему сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. У него также обнаружили коронавирус, который поразил 75% его легких. Абдулманап не мог дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО.

Позже появилась информация о том, что отец Хабиба вылечился от коронавируса, а его состояние улучшается. Позже сам боец UFC рассказал о тяжелых последствиях коронавируса у Абдулманапа.