"Случайно?!" Знаменитого украинского шахматиста взбесили в России

Знаменитый украинский шахматист Руслан Пономарев обвинил Россию в срыве подготовки к матчу Кубка мира, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске.

Наш соотечественник на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что после ничьей в первой партии противостояния с хозяином соревнований Андреем Есипенко, он вынужден был провести два часа в ожидании допинг-контроля.

1/2 I should probably blame only myself for such a bad play during FIDE World Cup. At the first game my home preparation was 16.Ng6. I played 16.Bc1?! instead. My opponent didn't play well either and let me escape for a draw with 47.Ke6 instead of 47.b4?