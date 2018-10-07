''Он словно обезьяна'': президент UFC ''набросился'' на Хабиба

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship — спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам) Дэйна Уайт резко высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова за его поступок после боя с Макгрегором.

"Видели, сколько было полиции? Столько, что я не уверен, что в городе было безопасно. Все копы города тут. У нас сегодня было две встречи [с командами Конора и Хабиба], мы объясняли им, как и что. Поверьте, мы никогда столько усилий не предпринимали, чтобы такого [беспорядка] не случилось. И это случилось. Парень перепрыгнул через чертову клетку как обезьяна, что тут поделаешь?" – сказал Уайт на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3). Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.