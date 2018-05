Поклонник террористов "ЛНР": скандальный американский боец получил российское гражданство

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, известный своей любовью к "русскому миру", получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 г. в Соединенных Штатах Америки", – говорится в тексте указа.

Putin has granted Russian citizenship to @JeffMonson, reports Russia's TASS news agency. https://t.co/y8l4FGwrVS Recall that Monson, now a collector of passports it seems, was the first American to accept one from the so-called "Luhansk People's Republic." pic.twitter.com/EyYR3WcT1N