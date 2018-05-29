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Поклонник террористов "ЛНР": скандальный американский боец получил российское гражданство

2.1тЧитать новость на украинском

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, известный своей любовью к "русскому миру", получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 г. в Соединенных Штатах Америки", – говорится в тексте указа.

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Отметим, что 47-летний Монсон является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Американец в сентябре 2010 года получил паспорт гражданина "ЛНР". Он не единожды посещал оккупированный Донбасс, а также позировал с оружием в руках вместе с террористами. Боец обвинил Украину в разжигании войны на востоке страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Сергей Козаченко два года выступал за клуб из "ДНР".

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Тема
MMA
Персона
Джефф Монсон
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