Скандал на ''Играх непокоренных'': в деле появились новые свидетели

Участник "Игр непокоренных" в Сиднее, мариуполец Александр Белобоков, которого обвинили в том, что его травма не связана с участием в боевых действиях, по свидетельствам нескольких человек на самом деле воевал на Донбассе.

20 октября украинский оргкомитет "Игорь непокоренных" ответил, что "Александр Белобоков... получил ранения обеих рук, выполняя боевые задачи в секторе "М". Это подтверждают ... документы Украинской добровольческой армии (УДА) за подписью начальника 8-го отдельного батальона УДА Андрея Гергерта и начальника штаба УДА Сергея Ильницкого, пишет theБабель.

В письме в оргкомитет Ильницкий заявил, что "обстоятельства участия в боевых действиях и приобретения ранения... базируются на свидетельстве добровольцев... и выписке из истории болезни".

В свою очередь Гергерт ("Червень"), утверждает, что знаком с Белобоковым, вместе с ним не воевал, но знает тех, кто воевал.

"Белобоков в 2014 году был под кураторством Главного управления разведки. И в 2014 году он не мог быть в другом подразделении, потому что таких подразделений не было. У нас есть общие знакомые, и они с ним воевали. Справку о том, что он воевал в 8-м батальоне, мы не давали. У нас не было в то время названия, то есть даже подразделения не было", - пояснил он.

Ильницкий, который является капитаном украинской сборной, уточнил, что "все свидетельства, в частности объяснения свидетелей ранения Белобокова, находятся в оргкомитете".

Источники издания в разведке объясняют, что "был под кураторством" означает, что он мог быть гражданским информатором. Сам Александр Белобоков в интервью рассказывает , что "в 2014 году получил минно-осколочные ранения, в добровольном полку был, больше ничего сказать".

В другом интервью он уточняет , что потерял кисть левой руки: "Я ее в этой руке нос. Левую руку в правой руке".

По словам тренера Александра Лашина, он был знаком с пауэрлифтером Белобоковым еще до начала войны, когда "тот подавал надежды войти в сборную Украины". Но в мае 2014 Белобоков получил травму обеих рук.

Он рассказал Лашину, что поехал кататься на лодке со своими друзьями. Лодка села на мель, Белобоков стал ее выталкивать, и ему винтом перерубило оба предплечья. 25 мая 2014 Белобокова доставили в Городскую больницу N9 в Мариуполе, где его оперировали 6 часов.

Описание событий подтверждает главный тренер молодежной сборной Украины по тяжелой атлетике Артем Удачин. По его словам, Белобоков не раз пересказывал ему историю о том, как получил травму: "Катался на моторке или катамаране, руки попали под винт".

Как рассказывает Лашин, Белобоков прошел курс лечения и реабилитации. Он встречался с тренером и говорил, что хочет попасть в паралимпийскую сборную - "он перешел из пауэрлифтингу в толкание ядра". А в 2016 году Лашин встретил Белобокова уже на тренировочной базе для ветеранов войны.

Тренер встретился с врачом Александром Савичем, который оперировал Белобокова. Врач рассказал, что спортсменом привезли в отделение больницы в плавках; в ране были водоросли, бензин и машинное масло. По словам Лашина, он видел выписку из истории болезни, где в графе "анамнез травмы" был описан случай с катером.

Копию выписки из истории болезни видели журналисты - ее показал Александр Лашин, а Егор Терехов подтвердил ее содержание.

"По словам больного, бытовая травма. Обе кисти травмированы мотором (слово "мотором" зачеркнуто, есть приписка от руки - "винтами катера")". Обнародовать выписку возможно только с разрешения самого Александра Белобокова.

Волонтер ОО "Новый Мариуполь" Мария Подыбайло, которая сейчас работает начальником отдела Кальмиусская-Никольского ОРВК в Мариуполе, опровергает историю о катере.

"Обмана никакого нет. Саша [Белобоков] получил 25 мая минно-взрывное ранение. Мне сообщил его командир, у него были осколочные ранения на ногах и якобы на животе. ... Легенду о лопасти бросили мы. Мы ее придумывали вместе с волонтерами и его командиром. Врач знает правду, ранения лопастями - это по-другому выглядит. Легенда была нужна, потому что 25 мая 2014 года Мариуполь был еще оккупирован... Боевики ездили по госпиталям и похищали военных... Поэтому травма была записана как бытовая", - пояснила она.

Подыбайло не была непосредственным свидетелем происшествия. Она отказалась назвать имя командира или название подразделения, на которых она ссылается, но настаивает, что "работала с группой". Она также не смогла объяснить, в какой момент возникла "легенда", записанная в выписке из истории болезни от 25 мая - в тот самый день, когда Белобоков получил ранения.

Напомним, ранее на разгорающийся скандал отреагировал организационный комитет соревнований в Украине. В официальном заявлении там подтверждают, что Белобоков воевал, но не приводят ни подробностей боевого прошлого Белобокова, ни доказательств его участия в АТО, ссылаясь на исключительную секретность его деятельности весной 2014 года.