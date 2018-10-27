МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Скандал на ''Играх непокоренных'': в деле появились новые свидетели

4.3тЧитать материал на украинском

Участник "Игр непокоренных" в Сиднее, мариуполец Александр Белобоков, которого обвинили в том, что его травма не связана с участием в боевых действиях, по свидетельствам нескольких человек на самом деле воевал на Донбассе.

20 октября украинский оргкомитет "Игорь непокоренных" ответил, что "Александр Белобоков... получил ранения обеих рук, выполняя боевые задачи в секторе "М". Это подтверждают ... документы Украинской добровольческой армии (УДА) за подписью начальника 8-го отдельного батальона УДА Андрея Гергерта и начальника штаба УДА Сергея Ильницкого, пишет theБабель.

В письме в оргкомитет Ильницкий заявил, что "обстоятельства участия в боевых действиях и приобретения ранения... базируются на свидетельстве добровольцев... и выписке из истории болезни".

Новости
Украинцы завоевали первое ''золото'' на ''Играх непокоренных''
Скандал на ''Играх непокоренных'': в деле появились новые свидетели

В свою очередь Гергерт ("Червень"), утверждает, что знаком с Белобоковым, вместе с ним не воевал, но знает тех, кто воевал.

Скандал на ''Играх непокоренных'': в деле появились новые свидетели

"Белобоков в 2014 году был под кураторством Главного управления разведки. И в 2014 году он не мог быть в другом подразделении, потому что таких подразделений не было. У нас есть общие знакомые, и они с ним воевали. Справку о том, что он воевал в 8-м батальоне, мы не давали. У нас не было в то время названия, то есть даже подразделения не было", - пояснил он.

Ильницкий, который является капитаном украинской сборной, уточнил, что "все свидетельства, в частности объяснения свидетелей ранения Белобокова, находятся в оргкомитете".

Источники издания в разведке объясняют, что "был под кураторством" означает, что он мог быть гражданским информатором. Сам Александр Белобоков в интервью рассказывает , что "в 2014 году получил минно-осколочные ранения, в добровольном полку был, больше ничего сказать".

В другом интервью он уточняет , что потерял кисть левой руки: "Я ее в этой руке нос. Левую руку в правой руке".

По словам тренера Александра Лашина, он был знаком с пауэрлифтером Белобоковым еще до начала войны, когда "тот подавал надежды войти в сборную Украины". Но в мае 2014 Белобоков получил травму обеих рук.

Новости
Под контролем: ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе
Скандал на ''Играх непокоренных'': в деле появились новые свидетели

Он рассказал Лашину, что поехал кататься на лодке со своими друзьями. Лодка села на мель, Белобоков стал ее выталкивать, и ему винтом перерубило оба предплечья. 25 мая 2014 Белобокова доставили в Городскую больницу N9 в Мариуполе, где его оперировали 6 часов.

Описание событий подтверждает главный тренер молодежной сборной Украины по тяжелой атлетике Артем Удачин. По его словам, Белобоков не раз пересказывал ему историю о том, как получил травму: "Катался на моторке или катамаране, руки попали под винт".

Как рассказывает Лашин, Белобоков прошел курс лечения и реабилитации. Он встречался с тренером и говорил, что хочет попасть в паралимпийскую сборную - "он перешел из пауэрлифтингу в толкание ядра". А в 2016 году Лашин встретил Белобокова уже на тренировочной базе для ветеранов войны.

Тренер встретился с врачом Александром Савичем, который оперировал Белобокова. Врач рассказал, что спортсменом привезли в отделение больницы в плавках; в ране были водоросли, бензин и машинное масло. По словам Лашина, он видел выписку из истории болезни, где в графе "анамнез травмы" был описан случай с катером.

Копию выписки из истории болезни видели журналисты - ее показал Александр Лашин, а Егор Терехов подтвердил ее содержание.

"По словам больного, бытовая травма. Обе кисти травмированы мотором (слово "мотором" зачеркнуто, есть приписка от руки - "винтами катера")". Обнародовать выписку возможно только с разрешения самого Александра Белобокова.

Новости
Украина завоевывает третье "золото" на "Играх непокоренных"

Волонтер ОО "Новый Мариуполь" Мария Подыбайло, которая сейчас работает начальником отдела Кальмиусская-Никольского ОРВК в Мариуполе, опровергает историю о катере.

"Обмана никакого нет. Саша [Белобоков] получил 25 мая минно-взрывное ранение. Мне сообщил его командир, у него были осколочные ранения на ногах и якобы на животе. ... Легенду о лопасти бросили мы. Мы ее придумывали вместе с волонтерами и его командиром. Врач знает правду, ранения лопастями - это по-другому выглядит. Легенда была нужна, потому что 25 мая 2014 года Мариуполь был еще оккупирован... Боевики ездили по госпиталям и похищали военных... Поэтому травма была записана как бытовая", - пояснила она.

Подыбайло не была непосредственным свидетелем происшествия. Она отказалась назвать имя командира или название подразделения, на которых она ссылается, но настаивает, что "работала с группой". Она также не смогла объяснить, в какой момент возникла "легенда", записанная в выписке из истории болезни от 25 мая - в тот самый день, когда Белобоков получил ранения.

Напомним, ранее на разгорающийся скандал отреагировал организационный комитет соревнований в Украине. В официальном заявлении там подтверждают, что Белобоков воевал, но не приводят ни подробностей боевого прошлого Белобокова, ни доказательств его участия в АТО, ссылаясь на исключительную секретность его деятельности весной 2014 года.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Ну все, очередного героя лепят, типа Жемчугова, который в своих гастролях-чесах уже запутался, то он подпольщик, то даже командир партизанского отряда, то он подорвался на растяжке, то подорвал себя сам, когда его попытались захватить сепары. Исключительно секретный, комедь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги