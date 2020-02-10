Сборная Украины по каратэ феерично выступила на молодежном Евро

Сборная Украины по каратэ успешно выступила на чемпионате Европы среди кадетов, юниоров и молодежи (U-21), который прошел в Будапеште.

Украинская "молодежка" завоевала шесть наград, среди которых две золотые медали и четыре бронзовые. Украинцы заняли шестое место в командном зачете.

Молодежная сборная Украины по каратэ УФК

Чемпионами Европы стали Алексей Гоцуляк (юниоры, до 67 кг) и Игорь Логунов (U-21, свыше 84 кг). "Бронзу" выиграли кадеты Вера Фоглинская (до 54 кг) и Эрик Рагозенко (до 57 кг), юниорка Оксана Базелюк (до 59 кг) и Андрей Заплитный (U-21, до 84 кг).

Отметим, что год назад на чемпионате Европы в Ольборге у украинцев было три медали и ни одной золотой (одно "серебро" и две "бронзы"). Прогресс молодого поколения отметил президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук.

"Формула успеха – это сочетание усилий и талантов всех членов команды", – подытожил глава УФК результат сборной на молодежном Евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, очаровательная украинская спортсменка Анжелика Терлюга выиграла престижный турнир по каратэ в Чили.

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