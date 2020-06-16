Украина сыграет с Россией в отборе на Евро-2022 по гандболу

Состоялась жеребьевка квалификации на чемпионат Европы-2022 по гандболу. Мужская сборная Украины в групповом этапе сыграет против команды России.

Кроме того, нашим соотечественникам в группе 3 будут противостоять сборные Чехии и Фарерских островов.

Согласно регламенту на Евро попадают первые две лучшие команды в квартете, а также 4 лучшие команды из тех, что заняли третье место.

Матчи отбора будут проходить с ноября 2020 года по май 2021 года. Финальный турнир Евро-2022 пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.

Результаты жеребьевки Евро-2020 по гандболу

Как сообщал OBOZREVATEL, гандболистка сборной Украины Ирина Стельмах, последней командой которой был белорусский "Гомель", перешла в российскую "Астраханочку".