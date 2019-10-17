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17 октября • обновлено в 12:58
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Сбежал: чемпион UFC Хабиб озадачил в России странным поступком

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Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов не пришел на пресс-конференцию, которая должна была состояться 17 октября в Москве и которую организовал один из его спонсоров.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Спорт-Экспресс"

При этом 31-летний боец приехал в здание МИА "Россия Сегодня", где должна была в 11.00 начаться пресс-конференция. Начало мероприятия отложили на некоторое время, а в 11.40 Нурмагомедов покинул здание информационного агентства, сообщает "Спорт-Экспресс".

Мероприятие стартовало без него. Игорь Ким, глава компании-спонсора Хабиба Нурмагомедова, не смог объяснить отсутствие чемпиона UFC на встрече с прессой.

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"Есть информация, что он уехал? Есть даже видео? Нас тоже взволновала эта ситуация. Может, дело в самочувствии, может, в чем-то еще", - сказал Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор накануне назвал дату своего возвращения в ММА и имя соперника.

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70rus xxx
70rus xxx
А в чем странность поступка?Человек прибыл вовремя,там что то пошло не так,отложили,он развернулся и уехал.Нет,надо бы до ночи подождать,когда растелятся.
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