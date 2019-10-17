Сбежал: чемпион UFC Хабиб озадачил в России странным поступком

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов не пришел на пресс-конференцию, которая должна была состояться 17 октября в Москве и которую организовал один из его спонсоров.

Хабиб Нурмагомедов "Спорт-Экспресс"

При этом 31-летний боец приехал в здание МИА "Россия Сегодня", где должна была в 11.00 начаться пресс-конференция. Начало мероприятия отложили на некоторое время, а в 11.40 Нурмагомедов покинул здание информационного агентства, сообщает "Спорт-Экспресс".

Мероприятие стартовало без него. Игорь Ким, глава компании-спонсора Хабиба Нурмагомедова, не смог объяснить отсутствие чемпиона UFC на встрече с прессой.

"Есть информация, что он уехал? Есть даже видео? Нас тоже взволновала эта ситуация. Может, дело в самочувствии, может, в чем-то еще", - сказал Ким.

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