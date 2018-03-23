Савченко здорового человека: олимпийская чемпионка из Украины установила два мировых рекорда

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алена Савченко, выступающая в парном катании за Германию, стала чемпионкой мира. При этом фигуристке удалось обновить два мировых рекорда.

За свою произвольную програму Савченко и ее партнер Брюно Массо набрали невероятные 162,86 балла. В сумме за прокат двух программ у украино-франко-немецкой пары вышло 245,84 балла, что также стало новым лучшим достижением планеты. Для экс-украинки это уже шестой чемпионский титул и первый в паре с Массо.

Ближайшие соперники Савченко и Массо, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, отстали от рекордсменов почти на 20 пунктов. Третье место заняла пара Ванесса Джеймс-Морган Сипрэ, которая представляет Францию. У них – 218,36 баллов.

Напомним, Алена Савченко является уроженкой Обухова Киевской области. Под немецким флагом 34-летняя спортсменка выступает с 2004 года.

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