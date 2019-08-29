Самая быстрая женщина планеты умерла, пытаясь установить новый рекорд

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла в автомобильной аварии в Орегоне в возрасте 39 лет.

Как сообщает Autoblog со ссылкой на заявление семьи, Комбс погибла 27 августа, пытаясь побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле. Автомобильная катастрофа произошла на сухом дне озера пустыни Алворда, где Комбс пыталась разогнаться до 619 миль в час (почти 996 км/ч).

Джесси Комбс называли "самой быстрой женщиной на четырех колесах". Она установила несколько рекордов скорости среди женщин. Например, в 2013 году она разогналась до 632 км/ч, тем самым побив рекорд, который держался 48 лет. В 2018 году она разогналась до 777 км/ч, но этот результат не был официально засчитан.

Также Комбс принимала участие в нескольких телевизионных проектах в качестве ведущей — All Girls Garage, Extreme 4x4 и "Разрушители легенд"

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

Джесси Комбс Instagram

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