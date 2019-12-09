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9 декабря • обновлено в 13:19
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Россию отстранили от Олимпийских игр и чемпионатов мира

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Такое решение было единогласно принято на исполкоме организации, сообщает Inside The Games. Срок такого бана составляет четыре года. Причиной стало нарушение спортсменами из РФ антидопингового законодательства, а также манипуляции с данными проб в Московском антидопинговом центре.

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WADA

WADA

MIGnews.com

Российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 и 2022 годов, чемпионате мира по футболу 2022 года и первенствах планеты в других видах спорта. Кроме того, российским чиновникам запретили посещать крупные международные турниры.

При этом спортсмены, которые не были замечены в применении запрещенных веществ, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

У российской стороны есть 21 день на подачу апелляции, чем она воспользуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Допинг-это бич всего мирового спорта,но дое*ались только до РФ,за его независимую внешнюю политику!!!!
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Хрясь по козьей морде !
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Вот так изгои, вастамнет теперь, белые трусы - теперь ваш флаг)))
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