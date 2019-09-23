Россию отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике, запретив символику РФ

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) продлила отстранение России от членства в организации.
Это означает, что спортсмены из РФ пропустят чемпионат мира, который 27 сентября стартует в Катаре, передает Reuters. Такое решение связано с новым витком допингового скандала, итогом которого стало подозрение о фальсификации данных Московского антидопингового центра.
российская легкоатлетка Аксана Гатауллина
При этом российские атлеты, которые ранее не имели проблем с употреблением запрещенных препаратов, смогут принять участие в катарском мундиале под нейтральным флагом. IAAF запретила использование российской символики на турнире.
"Ни одна страна не является более важной, чем сам чемпионат", – прокомментировал глава организации Себастьян Коэ.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Россия может быть не допущена к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!
Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.