Россию отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике, запретив символику РФ

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) продлила отстранение России от членства в организации.

Это означает, что спортсмены из РФ пропустят чемпионат мира, который 27 сентября стартует в Катаре, передает Reuters. Такое решение связано с новым витком допингового скандала, итогом которого стало подозрение о фальсификации данных Московского антидопингового центра.

российская легкоатлетка Аксана Гатауллина

При этом российские атлеты, которые ранее не имели проблем с употреблением запрещенных препаратов, смогут принять участие в катарском мундиале под нейтральным флагом. IAAF запретила использование российской символики на турнире.

"Ни одна страна не является более важной, чем сам чемпионат", – прокомментировал глава организации Себастьян Коэ.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Россия может быть не допущена к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!