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23 сентября • обновлено в 21:31
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Россию отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике, запретив символику РФ

4.5т Читать материал на украинском

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) продлила отстранение России от членства в организации.

Это означает, что спортсмены из РФ пропустят чемпионат мира, который 27 сентября стартует в Катаре, передает Reuters. Такое решение связано с новым витком допингового скандала, итогом которого стало подозрение о фальсификации данных Московского антидопингового центра.

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российская легкоатлетка Аксана Гатауллина

российская легкоатлетка Аксана Гатауллина

При этом российские атлеты, которые ранее не имели проблем с употреблением запрещенных препаратов, смогут принять участие в катарском мундиале под нейтральным флагом. IAAF запретила использование российской символики на турнире.

"Ни одна страна не является более важной, чем сам чемпионат", – прокомментировал глава организации Себастьян Коэ.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Россия может быть не допущена к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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Темы
легкая атлетика допинговый скандал
Место
Катар
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