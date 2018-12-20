Российскую атлетку заставили вернуть медаль Олимпиады

Российская бегунья Антонина Кривошапка вернула "серебро" Лондона-2012 в эстафете 4х400 м.

Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских Игр-2012. Ее результаты были аннулированы. Кроме того, она была лишена золота и бронзы ЧМ-2013 в Москве.

Антонина Кривошапка ТАСС

Антонина Кривошапка ТАСС

Антонина Кривошапка ТАСС

Дисквалификация россиянки истекла в сентябре этого года, бегунья продолжает карьеру и выступит в зимнем сезоне.

"ВФЛА передает в Олимпийский комитет России (ОКР) для дальнейшей передачи в Международный олимпийский комитет (МОК) серебряную медаль Антонины Кривошапки (эстафета 4х400 м), диплом участника за второе место, а также диплом участника за шестое место (бег на 400 м), которые она принесла в федерацию", – цитирует ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву.

4 декабря совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который оставил в силе санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), запретив и в дальнейшем выступать российским спортсменам на международных соревнованиях под флагом своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иркутске произошел невероятно резонансный инцидент на соревнованиях по легкой атлетике. Сразу 36 российских спортсменов снялись с чемпионата Сибирского федерального округа, когда узнали о приезде допинг-офицеров.