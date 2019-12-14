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14 декабря • обновлено в 20:59
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Российский "мясник" нокаутом отправил соперника на носилках в больницу - опубликовано видео

2.9т
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Мартынов по прозвищу Мясник едва не покалечил соперника на турнире RCC 7.

Мартынов нокаутировал бразильца Тиаго Ласередо в первом раунде, после чего его долго не могли привести в сознание. Спортсмена пришлось унести на носилках и госпитализировать.

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Чемпион мира нокаутом отправил соперника в больницу - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер убийственным нокаутом отправил соперника в больницу

Поединок в среднем весе на арене "Терминал" в Броварах завершился жестким ударом в 4-м раунде.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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