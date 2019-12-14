Российский "мясник" нокаутом отправил соперника на носилках в больницу - опубликовано видео

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Мартынов по прозвищу Мясник едва не покалечил соперника на турнире RCC 7.

Мартынов нокаутировал бразильца Тиаго Ласередо в первом раунде, после чего его долго не могли привести в сознание. Спортсмена пришлось унести на носилках и госпитализировать.

ММА — это всегда жёстко 😬



Российский боец Сергей Мартынов отправил в глухой нокаут Тьяго Ласередо на турнире RCC 7. Бразилец покидал зал на носилках.



Во время обследования врачи выявили у него повреждение шеи, но спортсмен уже может самостоятельно передвигаться. pic.twitter.com/ygglK5WBCt — SPORT24.ru (@sport24_ru) December 14, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер убийственным нокаутом отправил соперника в больницу

Поединок в среднем весе на арене "Терминал" в Броварах завершился жестким ударом в 4-м раунде.

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