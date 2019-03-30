Российский гонщик попал в смертельное ДТП во время соревнований: момент попал на видео

Участник первого этапа чемпионата России по трофи‐рейдам в Геленджике трагически погиб в аварии. Водитель экипажа не справился с управлением во время прохождения трассы.

Машина отклонилась от маршрута на 100 метров и, полетев со склона, перевернулась и рухнула в обрыв. От полученных травм один из членов экипажа скончался на месте, а второй доставлен в городскую больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает lenta.ru.

Чемпиноната России по трофи‐рейдам https://raf-trophy.su

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов едва не погиб во время ралли Africa Eco Race 2019. Представитель РФ в финишном створе не справился с управлением своего багги (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по несильно пересеченному бездорожью).

Самые красивые девушки у нас в Instagram!