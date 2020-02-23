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23 февраля • обновлено в 18:43
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Российский боец MMA одним ударом сломал сопернику позвоночник - опубликовано видео

1.5т
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Российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин получил серьезную травму в финале турнира в Екатеринбурге RCC: Road to PFL.

Во время боя против Михаила Одинцова Нагибин в первом раунде получил сильнейший удар коленом в спину, но несмотря на резкую боль смог продолжить встречу.

После 3-раундового поединка Нагибин был срочно госпитализирован с переломом позвоночника. По итогам 15 минут боя решением судей победил Одинцов, который и заключил соглашение с PFL.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила серьезнейшие травмы на международных соревнованиях в латвийской Риге. Спортсмека сорвалась с высоты, сломав позвоночник. Ужасный момент попал на видео.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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