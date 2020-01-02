Российский боец ММА Али Исаев выиграл бой за миллион долларов: спортивные итоги 1 января

Российский боец ММА Али Исаев победил в бою за один миллион долларов, а украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталась пикантными фото.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 1 января.

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