Российский боец ММА Али Исаев выиграл бой за миллион долларов: спортивные итоги 1 января

Российский боец ММА Али Исаев победил в бою за один миллион долларов, а украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталась пикантными фото.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 1 января.
Кроме того, букмекеры резко изменили котировки на бой Усик – Джошуа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Российский боец ММА победил нокаутом за миллион долларов
19-летняя знаменитая украинская теннисистка похвасталась нарядом без белья
Бой Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили котировки на победителя
"Россия Украина братья": поздравление Ракицкого вызвало экстаз у россиян
"Точно не буду": Ломаченко сделал заявление о карьере
"Жена изменила мужу с Усиком": появилось полное видео "приключений" нашего боксера
Невеста Зинченко разделась, поздравляя с Новым годом
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.