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2 января • обновлено в 10:26
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Российский боец ММА Али Исаев выиграл бой за миллион долларов: спортивные итоги 1 января

1.1т
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Российский боец ММА Али Исаев победил в бою за один миллион долларов, а украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталась пикантными фото.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 1 января.

Кроме того, букмекеры резко изменили котировки на бой Усик – Джошуа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персоны
Даяна Ястремская Александр Усик
Тег
Квартал 95
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