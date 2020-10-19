Российские бойцы MMA поддержали чеченца, обезглавившего учителя во Франции
Российские бойцы смешанных единоборств Зелим Имадаев и Альберт Дураев одобрительно высказались о действиях чеченца Абдулака Анзорова, обезглавившего учителя в пригороде Парижа.
Как сообщает издание Sport24, Имадаев у себя в Instagram-сторис назвал убийцу Самуэля Пати героем, а Дураев на своей странице в социальной сети пошутил на эту тему, написав, что "во Франции свобода слова потеряла свое начало". Позже российские спортсмены удалили публикации, но их скриншоты остались в сети.
Оба бойца выступают в полусреднем весе. На счету Имадаева 8 побед и 3 поражения в профессионалах, а Дураев одержал 13 побед при 3 поражениях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.
Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.
Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.
Анзоров опубликовал в Twitter фото отрезанной головы учителя. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Сейчас аккаунт преступника заблокирован.