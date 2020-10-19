Российские бойцы MMA поддержали чеченца, обезглавившего учителя во Франции

Российские бойцы смешанных единоборств Зелим Имадаев и Альберт Дураев одобрительно высказались о действиях чеченца Абдулака Анзорова, обезглавившего учителя в пригороде Парижа.

Как сообщает издание Sport24, Имадаев у себя в Instagram-сторис назвал убийцу Самуэля Пати героем, а Дураев на своей странице в социальной сети пошутил на эту тему, написав, что "во Франции свобода слова потеряла свое начало". Позже российские спортсмены удалили публикации, но их скриншоты остались в сети.

Оба бойца выступают в полусреднем весе. На счету Имадаева 8 побед и 3 поражения в профессионалах, а Дураев одержал 13 побед при 3 поражениях.

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