Российская лыжница: бесконечно благодарна Украине

Известная российская лыжница Елена Родина поблагодарила Украину за возможность выступить на Олимпийских играх.

Спортсменка не могла пробиться в состав сборной РФ и приняла решение сменить гражданство накануне Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м году.

"Мы нашли вариант, при котором я на год становилась украинкой, а потом должна была отказываться либо от украинского, либо от российского гражданства. Решение можно было принимать после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Я бесконечно благодарна Украине за то, что мне дали шанс проявить себя. После той Олимпиады я не стала отказывать от российского гражданства, соответственно, за сборную Украины больше не выступала, сохранив со всеми в команде прекрасные отношения", – цитирует Родину skisport.ru.

Отметим, что Родина завершила карьеру в 2004-м году.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистам сборной Украины отдали золотые медали чемпионата Европы, которые были отобраны у России.