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Российская гонщица получила жуткую травму — видео

1.2т Читать материал на украинском

Российская гонщица Татьяна Сычева сломала позвоночник в аварии на пятом этапе ралли "Шелковый путь", которая проходит по территории Монголии.

Девушку на вертолете экстренно доставлена в ближайшую клинику, где ей диагностировали компрессионный перелом седьмого позвонка.

Сычева выступала в классе Т3 в зачете автомобилей.

"В районе 22-го километра попали в аварию, в роудбуке было прописано: "яма 1 глубокая". Она оказалась глубиной выше машины. Мы ее перелетели и задней частью машины ударились о край", — цитирует штурмана экипажа Александра Алексеева newsru.com.

Во время проведения ралли как-будто злой рок витает над российскими гонщицами. На предыдущем этапе мотогонщица Анастасия Нифонтова также попала в аварию и сломала ключицу.

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Место
Монголия
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