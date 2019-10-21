Российская фигуристка впервые в истории исполнила суперсложный элемент

Российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). Она прыгнула два четверных лутца в произвольной программе.

Анна Щербакова

Как сообщает "Чемпионат", чемпионка России чисто исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп и сольный четверной лутц. 15-летняя спортсменка стала первой фигуристкой в истории, исполнившей без ошибок два четверных лутца на международных соревнованиях.

За прокат Щербакова получила 160,16 балла, из них 92,20 — за технику. В итоге юная россиянка набрала 227,76 балла и одержала победу. Третье место на соревнованиях заняла еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева.

Анна Щербакова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другая 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила два мировых рекорда, прежде принадлежавших ее соотечественнице Алине Загитовой.

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