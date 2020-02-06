Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:33
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Российская чемпионка мира по гимнастике вонзила в себя нож

12.1т
Читать материал на украинском

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова совершила попытку самоубийства, нанеся себе ножевые ранения.

Как сообщает Telegram-канал DailyStorm, спортсменка самостоятельно позвонила в полицию после того, как вонзила в себя нож. 21-летнюю девушку госпитализировали, врачи диагностировали у нее булимию. Причина попытки суицида пока неизвестна, следователи проводят проверку.

Александра Солдатова

Александра Солдатова

ТАСС

Telegram-канал LifeShot сообщил, что несколько дней назад Солдатову не допустили к Гран-при в Москве, так как она еще не набрала необходимую форму для выступлений на турнире.

Россиянка в 2014-м, 2015-м и 2018-м годах становилась чемпионкой мира в составе национальной сборной, но пропустила мировое первенство в Баку, которое прошло в сентябре 2019 года.

Новости
В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю до начала турнира в столице Азербайджана Александра Солдатова потеряла сознание прямо во время выступления на Кубке вызова в португальском Портимане.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "художественная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Тема
художественная гимнастика
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
23
4
Смешно
3
Интересно
33
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
по ходу бабу срюцкий мир достал
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги