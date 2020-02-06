Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова совершила попытку самоубийства, нанеся себе ножевые ранения.

Как сообщает Telegram-канал DailyStorm, спортсменка самостоятельно позвонила в полицию после того, как вонзила в себя нож. 21-летнюю девушку госпитализировали, врачи диагностировали у нее булимию. Причина попытки суицида пока неизвестна, следователи проводят проверку.

Александра Солдатова ТАСС

Telegram-канал LifeShot сообщил, что несколько дней назад Солдатову не допустили к Гран-при в Москве, так как она еще не набрала необходимую форму для выступлений на турнире.

Россиянка в 2014-м, 2015-м и 2018-м годах становилась чемпионкой мира в составе национальной сборной, но пропустила мировое первенство в Баку, которое прошло в сентябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю до начала турнира в столице Азербайджана Александра Солдатова потеряла сознание прямо во время выступления на Кубке вызова в португальском Портимане.

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