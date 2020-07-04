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Роднина объяснила, почему смерть отца Хабиба "станет для многих уроком"

Максим Богданов
Максим Богданов
Другие виды спорта
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Роднина объяснила, почему смерть отца Хабиба 'станет для многих уроком'

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что смерть отца и тренера знаменитого чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова должна стать уроком для тех, кто игнорирует советы врачей и эпидемиологов.

Она отметила, что Абдулманап Нурмагомедов, к сожалению, не сберёг себя во время пандемии и призвала всех прислушиваться к словам вирусологов и специалистов.

"Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям", — цитирует Роднину СЭ.

25 апреля Хабиб-старший был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию. 3 мая отца Хабиба в экстренном порядке доставили в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Ему сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. У него также обнаружили коронавирус, который поразил 75% его легких. Абдулманап не мог дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО.

3 июня Абдулманап Нурмагомедов умер. Позже СМИ назвали главную причину смерти.

Ирина РоднинаХабиб Нурмагомедов
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