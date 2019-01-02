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''Реально с улицы'': у Хабиба неожиданно высказались о Коноре

1.3тЧитать материал на украинском

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов признался, что перестал считать ирландца Конора МакГрегора плохим парнем.

По его словам, все провокации "Ноториуса" накануне боя с россиянином были направлены на раскрутку боя. "Пересмотрел ситуацию. До боя я думал, что он – реально человек с улицы. Человек, который делает то, о чем говорит. По крайней мере, придерживается таких взглядов. Плохой мальчик. Оказалось, что для него бои – только бизнес. Так что та серьезность, с которой я воспринимал его слова, отпала", – цитирует Магомедова "Спорт-Экспресс".

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Бой Хабиба и Конора 6 октября 2018 года

Бой Хабиба и Конора 6 октября 2018 года

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсировал проведение реванша Хабиб – Конор в 2019 году.

Напомним, что первый поединок россиянина и ирландца прошел 6 октября и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегорХабиб Нурмагомедов
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