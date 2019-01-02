''Реально с улицы'': у Хабиба неожиданно высказались о Коноре

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов признался, что перестал считать ирландца Конора МакГрегора плохим парнем.

По его словам, все провокации "Ноториуса" накануне боя с россиянином были направлены на раскрутку боя. "Пересмотрел ситуацию. До боя я думал, что он – реально человек с улицы. Человек, который делает то, о чем говорит. По крайней мере, придерживается таких взглядов. Плохой мальчик. Оказалось, что для него бои – только бизнес. Так что та серьезность, с которой я воспринимал его слова, отпала", – цитирует Магомедова "Спорт-Экспресс".

Бой Хабиба и Конора 6 октября 2018 года

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсировал проведение реванша Хабиб – Конор в 2019 году.

Напомним, что первый поединок россиянина и ирландца прошел 6 октября и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде.