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Пьяный посетитель ресторана по ошибке напал на экс-чемпиона UFC - видеофакт

2.6тЧитать новость на украинском

Американский экс-чемпион в боях по смешанным единоборствам (UFC) в средней весовой категории Мэтт Серра, завершивший карьеру в 2010 году, усмирил пьяного дебошира в ресторане. Видео инцидента появилось в Instagram Мэтта.

На записи видно, как Серра оседлал мужчину, тщетно пытающегося вырваться. Тот угрожал спортсмену и не мог понять, с кем вступил в конфликт.

"А как вы проводите вечер перед включением в зал славы UFC? Ты усмиряешь какого-то пьяного зас*анца, который угрожал официантам, а потом попытался замахнуться на тебя", - подписал ролик Серра.

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Тема
UFC
Место
США
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