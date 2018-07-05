Пьяный посетитель ресторана по ошибке напал на экс-чемпиона UFC - видеофакт

Американский экс-чемпион в боях по смешанным единоборствам (UFC) в средней весовой категории Мэтт Серра, завершивший карьеру в 2010 году, усмирил пьяного дебошира в ресторане. Видео инцидента появилось в Instagram Мэтта.

На записи видно, как Серра оседлал мужчину, тщетно пытающегося вырваться. Тот угрожал спортсмену и не мог понять, с кем вступил в конфликт.

"А как вы проводите вечер перед включением в зал славы UFC? Ты усмиряешь какого-то пьяного зас*анца, который угрожал официантам, а потом попытался замахнуться на тебя", - подписал ролик Серра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боец UFC добыл победу редким приемом.