Порвать стереотипы и рекорды: топ-5 спортивных героев Украины в 2019-м

Украина, несмотря на самые разные проблемы спорта, сумела пошуметь на европейской и мировой спортивной арене в 2019-м. И во многом благодаря ярким сильным личностям.

Кто-то неожиданно выстрелил в один момент, кто-то долго и постепенно шел к признанию, а кто-то так и остался в тени, хотя был непосредственным творцом чьего-то успеха - Украина получила немало героев разного калибра. Кто же стал самым-самым и по-настоящему вписал свое имя в историю - в итоговом материале от OBOZREVATEL.

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО

Легендарный украинский нападающий и главный тренер сборной Украины по футболу

Чем заслужил признание: создал новую и самую сильную сборную страны в ее истории

Чего добился: вывел сборную на Евро-2020

Звездное время 2019: матч Украина - Португалия

Любой разговор о сборной Украины в этом году не обходился без Андрея Шевченко. И вполне заслужено - Шевченко в качестве главного тренера не просто изменил национальную команду, но и полностью преобразовал ее. В конце года болельщики увидели совершенно новую сборную, которой не видели никогда.

Андрей Шевченко добился отличных результатов со сборной Украины

Даже без добытой путевки на Евро-2020 Шевченко оставался бы топом, если говорить о работе. Ведь вместе со своим тренерским штабом экс-форвард не просто провел "косметический ремонт" игры, а в корне изменил все. Отношение игроков к сборной, их поведение в расположении "сине-желтых", концепцию и модель команды, работу команды на поле - с Шевченко теперь все иначе, если сравнивать с периодом "до 2016-го". Итог более чем очевиден и очень приятен - в кои-то веки Украина играет не от соперника, а сама диктует противнику свой футбол и не боится фаворитов.

Конечно, Шевченко многое "легло на руку" (например, своевременный прогресс Зинченко, Малиновского и Яремчука), но нельзя не отметить, как тренер использует это в сборной. Шевченко выстроил систему так, что любой прогресс и козыри игроков приносят пользу сборной. И да, теперь никаких привязок к статусам - в сборной играют действительно сильнейшие, без привязки к клубам, а шанс получают те, кто его действительно заслуживают.

Шевченко перетерпел немало критики, когда без опыта работы после скандального для Украины Евро-2016 возглавил сборную. И теперь пожинает плоды - сборная стала гораздо сильнее, а работа приносит результат. Да еще какой - превосходство над Португалией и путевку на Евро-2020.

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Защитник/полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу

Чем заслужил признание: заиграл в одном из лучших клубов мира и стал основным в сборной

Чего добился: выиграл все английские трофеи сезона 2018/19 и вышел со сборной на Евро-2020

Звездное время 2019: конец сезона 2018/19 и начало отбора Евро-2020

Ему всего 23, но он уже стал футбольной звездой Украины. И по праву - Александр Зинченко провел действительно чумовой 2019-й, выйдя на совершенно новый уровень в мировом футболе.

Александр Зинченко стал одним из лучших украинских легионеров в 2019-м

А начинался год для Зинченко туманными перспективами в "Ман Сити" и разговорами об аренде. Но тогда Александр вопреки ожиданиям отклонил такую возможность и продолжил пробиваться сквозь звездную конкуренцию в "Сити". Да, в чем-то украинцу очень повезло с травмами конкурентов (что на левом фланге обороны больше не было кому сыграть), но уже через 4 месяца Зинченко благодаря своему прогрессу в роли игрока основы выиграет все трофеи Англии! Футболист реально стал важной частью игровой системы "Сити" и начал показывать очень качественный футбол, на позиции левого бека формировав едва не всю игру "горожан" на левом фланге.

Это позволило Александру закрепиться и в сборной Украины, вместе с Русланом Малиновским став настоящим сердцем "сине-желтых". Без Зинченко у сборной уже другая игра, не столь эффективна в центре и менее продумана в середине поля. 24-летний футболист действительно делает разницу в плане атаки сборной, и делает это на уровне лучших игроков Европы.

В целом же Зинченко постоянно напоминает нам (а вернее - всему подрастающему поколению) - в юности не стоит засиживаться в теплом местечке, а нужно пробовать себя, искать игровую практику в самых разных местах и постоянно работать над собой. И все это - не пустые слова, Пеп Гвардиола докажет.

ДАРЬЯ БЕЛОДЕД

Дзюдоистка, самая молодая чемпионка мира

Чем заслужила признание: в юном возрасте стала сильнейшей на планете, второй раз кряду выиграв чемпионат мира

Чего добился: стала самой молодой двукратной чемпионкой мира

Звездное время 2019: финал чемпионата мира в Японии в августе

Говорим "дзюдо в Украине" - сразу подразумеваем Дарью Белодед. Еще несколько лет назад о перспективной дзюдоистке почти никто не знал, а сегодня она стала символом дзюдо не только для Украины, но и для всего мира.

Дарья Белодед в 2019-м стала дважды чемпионкой мира

О феноменальности Белодед стало известно еще в 2018-м, когда она в 17 лет взяла "золото" на взрослом ЧМ и заявила о себе на весь мир. Но сейчас Дарья доказала более важную вещь: тот ее успех - не вспышка или случайность, а реальный результат смеси таланта и большого прогресса. Как доказала? Снова выиграла чемпионат мира.

Что еще говорить о Белодед, когда уже в 18 лет (сейчас, на момент декабря, ей уже 19) украинка установила пачку рекордов! Самая молодая двукратная чемпионка мира, первая украинка чемпионка мира, первый украинский дзюдоист с объединенными поясами чемпиона Европы и мира, единственный дзюдоист из Украины с победой на взрослом чемпионате Европы до 20-ти лет, единственная из украинцев, кто когда-либо возглавлял мировой рейтинг в своей категории - это все один человек, Дарья Белодед!

ДМИТРИЙ ПИДРУЧНЫЙ

Капитан сборной Украины по биатлону

Чем заслужил признание: стал лучшим биатлонистом Украины и входит в топ-20 биатлонистов Европы

Чего добился: выиграл "золото" чемпионата мира 2019 в пасьюте

Звездное время 2019: февраль-март, чемпионат мира в Эстерсунде

Украина не хватает звезд с неба, но в 2019-м получила настоящего флагмана, который и добивается вершин, и ведет за собой остальных – Дмитрий Пидручный стал гораздо большим для украинского биатлона, чем капитаном сборной.

Дмитрий Пидручный после победы на чемпионате мира

Да, Пидручный не стал (надеемся, пока) для Украины "монстром" типа Фуркада или Дестьо для Франции, или Долля для Германии. Но именно благодаря высокому уровню Дмитрия украинский мужской биатлон сумел заявить о себе в 2019-м, выиграв первую в истории золотую медаль на чемпионатах мира. Мы вошли в число избранных, нарушив чемпионскую гегемонию Норвегии и Франции (а в том победном пасьюе обойдя при этом самого Йоханнеса Бе)!

Этим "золотом" Пидручный не только показал, что украинские биатлонисты могут достигать высокого уровня и побеждать даже на ЧМ, но и напомнил в целом о высоком потенциале биатлона в Украине. Благодаря этой победе функционеры снова (и вроде бы в серьез) вспомнили о насущных проблемах биатлона, а сам биатлонист на пике популярности своими словами смог сдвинуть с места мертвые процессы. Теперь на Пидручного равняются еще больше, как на настоящего героя и надежду всей страны.

ЮРИЙ СЕМЕНЮК

Волейболист бельгийского "Маасейка" и сборной Украины

Чем заслужил признание: стал профессиональным волейболистом с нуля за пару лет и в качестве основного выступил за сборную Украины на Евро-2019

Чего добился: перешел в лучший клуб Бельгии и со сборной Украины дошел до 1/4 финала Евро-2019

Звездное время 2019: выступления сборной Украины на Евро-2019

Личность Юрия Семенюка и сейчас известна, пожалуй, только самым преданным волейбольным любителям Украины, а еще 4-5 лет назад такого волейболиста просто не существовало. Да, в некотором роде это наш волейбольный Джейми Варди - с нуля в топы.

Юрий Семенюк (справа) в футболке сборной Украины noc.lviv.ua

История Семенюка не оригинальная, но по-своему уникальна. Если тот же Варди до попадания в "Лестер" хотя бы на любительском уровне играл в футбол, то Семенюк вообще не занимался волейболом. Вообще! Еще 4-5 лет назад Юрий был обычным студентом, предпочитающим футбол и работавшим в продуктовом отделе мегамаркета "Ашан" (а после еще успел потрудится продавцом-консультантом в магазине строительных материалов).

Но судьба приготовила для Юрия самый неожиданный поворот - его подметил тренер львовского клуба "Барком-Кажаны" и начал звать на тренировки. Когда Семенюк впервые пришел на тренировку (в проф. команду), то в плане техники не умел фактически ничего. Но ходил на тренировки в виде хобби, пока не поехал с "Кажанами" на первый сбор… А дальше - настоящий профессиональный контракт, дебют в украинской лиге и вызов в сборную. Как признавался сам Семенюк в одном из интервью, он никогда и не мечтал играть за сборную Украины, смотря на национальную команду только как болельщик.

Но летом 2019-го прогресс и уровень Семенюка позволил ему поехать в составе "сине-желтых" на Евро-2019 и вместе с партнерами сотворить сенсацию - выйти из группы и дойти до 1/4 финала (настоящий прорыв для украинского волейбола). Это позволило Юрию получить предложение от бельгийского "Маасейка" - статусного клуба с местом в Лиге чемпионов. И теперь перед Семенюком открывается новый уровень. А еще несколько лет назад он раскладывал алкоголь по полкам и продавал бензопилы.

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