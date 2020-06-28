Порье победил Хукера в главном бою UFC on ESPN 12

Один из топовых бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье добыл победу в главном поединке UFC on ESPN 12.

В Лас-Вегасе 31-американец победил 30-летнего представителя Новой Зеландии Дэна Хукера. Бой продлился все 5 раундов по итогам которых судьи единогласно отдали преимущество Порье: 48-47, 48-47, 48-46.

Порье - Хукер

Сама встреча прошла в яркой рубке, где инициатива постоянно переходила от одного спортсмена к другом

Функциональная подготовка Порье и его ударная техника оказались лучше. В чемпионских раундах он смотрелся эффектнее, что и повлияло на итоговый результат.

Порье - Хукер

Порье - Хукер

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий свой поединок Порье провел 7 сентября, проиграв удушающим приемом в третьем раунде россиянину Хабибу Нурмагомедову.