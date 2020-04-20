Главная Новости
20 апреля • обновлено в 15:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Пора уходить": Фергюсон сделал новый выпад в адрес Хабиба

1.2т
Читать материал на украинском

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон в очередной раз вспомнил россиянину Хабиб Нурмагомедову отказ от поездки в США на турнир UFC 249.

“Я думаю, что Хабиб сам все понимает. Ему пора уходить. Он это и сделал – сбежал, поджав хвост. Но я надеюсь, что у него все хорошо, он находится со своей семьей в безопасности. Когда речь заходит о семье, я никого не оскорбляю. В то же время надеюсь, что он не только болтает, но и тренируется”, – цитирует слова Фергюсона издание Чемпионат.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

Eurosport

Напомним, что ранее Хабиб отказался лететь в США на поединок против Тони на UFC 249 из-за пандемии коронавируса. Позже турнир, запланированный на 18 апреля, был перенесен, а россиянину нашли замену в лице Джастина Гэтжи.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен полный кард турнира UFC 249, в рамках которого должны состояться три чемпионских боя.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Персоны
Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
бкудет отх*уярен россиянином
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
forZe
VS
Syman
Победа Syman с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
BIG
Победа BIG с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку