"Подурачилась": россиянка выиграла чемпионата Европы и нелепо обошла запрет на флаг РФ

Россиянка Аксана Гатауллина курьезным способом отпраздновала свою победу на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике.

Победив в секторе для прыжков с шестом, 19-летняя спортсменка сделала круг почета с пледом в руках вместо флага РФ. Напомним, что российским легкоатлетам запрещено демонстрировать национальную символику из-за допингового скандала и отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"У меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага. Думала только, что бы такое выбрать посмешнее. Это был плед, который я использовала во время соревнований. Соперницы посмеялись, люди на трибунах тоже. Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже. Но я решила подурачиться", – приводит слова Гатауллиною "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая легкоатлетка России Мария Ласицкене признала наличие в стране государственной системы допинга.

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