Побит "вечный рекорд" человечества - опубликовано видео

Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге стал первым человеком в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.

34-летнему спортсмену удалось преодолеть дистанцию в 42 километра 195 метров на турнире Ineos 1:59 Challenge, проходивших в Вене, за один час 59 минут и 40 секунд.

1:59:40!!! HISTORY!



ELIUD KIPCHOGE BECOMES THE FIRST MAN TO BREAK THE TWO-HOUR BARRIER IN THE MARATHON.



Wow.pic.twitter.com/jsPmAxfnzt — Chris Chavez (@ChrisChavez) October 12, 2019

"Для меня это возможность войти в историю и вдохновить людей. Мое главное послание 7,5 миллиардам людей заключается в том, что ни у одного из вас нет предела. Преодолеть двухчасовой барьер в марафоне – это как первым высадиться на Луну. Я хотел бы показать всему миру, что когда вы сосредоточены на своей цели, трудитесь и верите в себя – возможно все", – цитирует Кипчоге AFP.

При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась засчитывать результат кенийца, так как он был установлен не на официальных соревнованиях, пишет The New York Times. Кипчоге был единственным участником соревнований и бежал по замкнутой трассе.

Официальный мировой рекорд в марафоне также принадлежит Кипчоге. В сентябре 2018 года на Берлинском марафоне он пробежал за два часа одну минуту и 39 секунд.

Кипчоге — чемпион Олимпийских игр 2016 года в марафоне. Также в его активе олимпийские "серебро" и "бронза" на дистанции пять тысяч метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября российский чемпион выиграл международный марафон среди мужчин на дистанции 42,1 километр.

Победа далась спортсмену очень тяжело - на дистанции у него не выдержал желудок, спровоцировав выброс испражнений.

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