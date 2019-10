Побит "вечный рекорд" человечества - опубликовано видео

Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге стал первым человеком в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.

34-летнему спортсмену удалось преодолеть дистанцию в 42 километра 195 метров на турнире Ineos 1:59 Challenge, проходивших в Вене, за один час 59 минут и 40 секунд.

1:59:40!!! HISTORY!



ELIUD KIPCHOGE BECOMES THE FIRST MAN TO BREAK THE TWO-HOUR BARRIER IN THE MARATHON.



Wow.pic.twitter.com/jsPmAxfnzt