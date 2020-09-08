Победитель "Мистер Вселенная" внезапно умер в 32 года

Прославленный чешский культурист Якуб Шубрт скоропостижно скончался в возрасте 32 лет, сообщили родственники спортсмена на его личной странице в Facebook.

По неофициальной информации, Шубрт умер во время операции. Другие подробности трагедии неизвестны.

О смерти спортсмена сообщили его родственники Facebook Якуб Шубрт

Шубрт начал заниматься бодибилдингом в подростковом возрасте и в 21 год выиграл юниорский турнир "Мистер Вселенная", который проводится под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA). В 2014 году Якуб Шубрт занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe 2014 от Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году трагически умер двукратный "Мистер Олимпия" и лучший друг Шварценеггера

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