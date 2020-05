UFC 249: Петтис во второй раз победил Серроне

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше.

Поединок в Джексонвилле (штат Флорида, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 249 завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.

🗣️ "I'll take it!"@ShowtimePettis with the UD to make it 2-0 in the series! #UFC249 pic.twitter.com/AuMWFH7Tbw