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10 мая • обновлено в 05:20
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UFC 249: Петтис во второй раз победил Серроне

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше.

Поединок в Джексонвилле (штат Флорида, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 249 завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.

Энтони доминировал на протяжении второго и третьего раундов. Будущий победитель выбрасывал множество ударов в голову, используя ноги. Также Серроне постоянно нарывался на джебы соперника.

Заключительная минута боя превратилась в настоящий размен. Петтис угодил пальцами в глаз соперника, однако рефери не стал делать паузу для Серроне.

Таким образом, Петтис во второй раз победил Серроне после нокаута в бою, который состоялся в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Серроне уступил ирландцу Конору МакГрегору (22-4) в первом раунде на турнире UFC 246. Позже появилось видео страшного нокаута.

Спустя некоторое время Дональд Серроне был экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса,

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Место
США
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